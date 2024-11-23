قرارات «تعليم الجيزة» بشأن نسب الغياب بالمدارس وامتحانات نصف العام

اجتمع سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، لمناقشة عدة قرارات وتوصيات خاصة بالعملية التعليمية في محافظة الجيزة، وكذلك الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية.

ضبط الكثافات وسد العجز بالمدارس

ووجه وكيل الوزارة، الشكر للحضور على الجهد المبذول الذي كان أثره واضحا منذ بداية العام الدراسي، من خلال ضبط الكثافات في الفصول وسد العجز بالمدارس، لافتا إلى عدة نقاط من أهمهما عدم نقل أي طالب أو معلم من فصل إلى آخر أو من مدرسة إلى أخرى، لاستقرار العملية التعليمية وكذلك قاعدة البيانات، وتفعيل الخطة العلاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة في مدة أقصاها بداية نصف العام، على أن يتم تحسين مستواهم في تلك الفترة.

كما شملت التوجيهات عدم التلاعب في قوائم الفصول لاستقرار قاعدة البيانات والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس والحمامات وعمل صيانات بسيطة للفصول ودهانتها من الداخل وإقامة مسابقة أجمل فصل بجميع الإدارات التعليمية وزيارة ومتابعة المدارس وتفقد الفصول والمستوى العلمى للطلاب وعدم الجلوس بالمكاتب وتطابق البيانات المرسلة للمديرية مع الواقع.

متابعة نسب الغياب

يأتي ذلك بالإضافة إلى حصر نسب الغياب بالمدارس والنجاح في جذب الطلاب للمدرسة وحصر الطلاب ضعاف النظر بكل إدارة تعليمية والكشف عليهم وعمل نظارات طبية لهم من خلال المشاركات المجتمعية وعمل توأمة مع المدارس الخاصة لتقديم الدعم والمساندة للمدارس الأكثر احتياجا والاستعدادات امتحانات نصف العام لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي وتشجير المدارس بالتعاون مع الجهاز أو المحافظة أو وزارة البيئة، وسرعة صرف مبالغ مستحقات العاملين بالحصة، إضافة إلى سرعة الانتهاء من جاهزية المطابع السرية بالإدارات التعليمية لطبع امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، مع تحميل الإدارات التي ليس بها مطابع على أقرب إدارة تعليمية لها.