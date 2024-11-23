محافظ الإسماعيلية: صدرنا حاصلات زراعية بـ27 مليون دولار في 3 أشهر

قال اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، إن إجمالي الصادرات الزراعية للمحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجاوز 27 مليون دولار، شملت محاصيل حقلية وخضروات وفاكهة متنوعة. وأوضح في بيان رسمي أن الكميات المصدرة بلغت نحو 24 ألف طن خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وتم تصديرها إلى الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

359 شهادة تصدير خلال 3 أشهر

وأضاف المحافظ أن إجمالي الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر بلغ 359 شهادة، منها 291 شهادة في شهر أكتوبر وحده.

تفاصيل الكميات والقيم التصديرية لشهر أكتوبر

أشار المهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن الكميات المصدرة خلال شهر أكتوبر جاءت كالتالي:

1. الخضر المجمدة والطازجة: تم تصدير نحو 2617 طنًا، بقيمة مالية وصلت إلى 210 آلاف دولار.

2. الفاكهة المجمدة والطازجة: بلغت الكميات المصدرة حوالي 850 طنًا، بقيمة مالية تقارب 1.2 مليون دولار.

3. المحاصيل الحقلية: وصلت كميات التصدير إلى 6 آلاف طن، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار.

إجمالي الصادرات خلال الأشهر الثلاثة

بلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر الثلاثة إجمالاً 9436 طنًا، بقيمة مالية تتجاوز 21.6 مليون دولار، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في حركة التصدير الزراعي بالإسماعيلية.