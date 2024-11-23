جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى وثانية ثانوي 2024 بالجيزة بعد التعديل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى وثانية ثانوي بالجيزة بعد التعديل، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من الأول من شهر ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 من نفس الشهر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر لأولى ثانوي

- يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الرياضيات.

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

- يُعقد يوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة التاريخ.

امتحانات شهر نوفمبر لثانية ثانوي أدبي

- يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الرياضيات.

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة علم الفنس واللغة الأجنبية الثانية.

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الجغرافيا والتربية الوطنية.

- يُعقد يوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة التاريخ.

امتحانات شهر نوفمبر لثانية ثانوي علمي

- يُعقد يوم الأحد الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الرياضيات البحتة والأحياء.

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يُعقد يوم الخميس الموافق 5 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة الكيمياء والتربية الوطنية.

- يُعقد يوم الأحد الموافق 8 من شهر ديسمبر المقبل امتحان مادة التربية الوطنية والرياضيات التطبيقية