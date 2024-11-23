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مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 لكل الموظفين

كتب:

سعيد رمضان
03:03 م | السبت 23 نوفمبر 2024
صورة- أرشيفية

صورة- أرشيفية

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، للموظفين بمختلف الهيئات، حيث ينتظر الكثير من المواطنين العاملين داخل الوزارات والهيئات المختلفة والجهات التابعة لها، بفارغ الصبر صرف مرتباتهم في نهاية كل شهر لتلبية احتياجاتهم المالية وتوفير الدعم اللازم للمصروفات الشهرية والاستعداد للاحتفالات والهدايا.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل قرار وزارة المالية بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة التابعة لها.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وبحسب ما أوضحت وزارة المالية، فإنة من المقرر أن تكون  مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، غداً 24 نوفمبر الجاري، ويستمر القبض لمدة 4 أيام متصلة، على أن يستمر صرف المرتبات حتى يوم الأربعاء لـ27 نوفمبر.

ماكينات الصراف الآلي

وحرصت الوزارة على تنبيه العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، ويستطيع جميع الموظفين سحب المرتب من ماكينات الصرف الآلي التي يصل عددها إلى 25 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات.

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