وزير الخارجية يبحث تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة مع بوليفيا

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تطرق مع نظيرته البوليفية خلال المشاورات اليوم في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكان في مقدمتها بطبيعة الحال العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ودار الحديث عن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه اتفق مع نظيرته البوليفية على أن هناك آفاقا أوسع لمزيد من العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي، وهناك رغبة كبيرة من الشعب البوليفي، الذي لديه شغف كبير بالحضارة والتاريخ المصري لزيارة مصر، وترحب بهم مصر كضيوف أعزاء لها.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أنه تحدث عن تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، تكون مهمتها تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتحدث عن التعاون في مجال استيراد اللحوم والدواجن من دولة بوليفيا، وتصدير الدواء المصري إليها، وهناك بالفعل مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، خاصة وأن هناك العديد من المنتجات الزراعية البوليفية التي يمكن لمصر أن تستوردها من هناك.