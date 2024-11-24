تفاصيل وظائف للإناث فقط في القاهرة.. رواتب مجزية وحوافز

كثير من الوظائف متاحة في العديد من الشركات ولكن عندما يتم إتاحتها للإناث فقط يكون أمرا سارا للفتيات، وهو ما أعلنت عنه إحدى شركات التطوير العقاري الشهيرة في النزهة الجديدة، حيث يمكن التقديم عليها للراغبات في ذلك وتتوفر لديهم الشروط وفقا لما حددته الشركة.

موقع فرصنا الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كشف تفاصيل الوظائف المتاحة للإناث في الشركة، وهي تخصص كول سنتر - خدمة عملاء.

وظائف للإناث فقط

ووضعت الشركة بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات لشغل وظائف للإناث فقط وهي كما يلي:

شروط التقديم على الوظائف

ومن شروط التقديم على الوظائف من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لفرصنا، ما يلي:

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة

السن المطلوب: 24 - 38 سنة

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل

الحاسب الآلي: أساسيات

الجنس المطلوب: أنثى

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي

اللغة الانجليزية: يشترط أن تكون المتقدما جيدة جدا في اللغة

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري

الحوافز الإضافية: 300 - 1000 جنيه مصري

مميزات الوظيفة

يُحتسب الوقت الإضافي

مجال الوظيفة: تسويق ومبيعات وظائف كول سنتر وعلاقات عامة لشركة خدمات ودعاية وإعلان بالنزهة الجديدة.

- راتب يبدأ من 4500 جنيه، ثابت + كوميشن + مكافأت وأوفر تايم.

الشروط:

قرب السكن وشرط التفرغ.

عدم قبول طلبة نهائيا.

مواعيد العمل من 10 صباحا إلى 6 مساء، من السبت إلى الخميس، والجمعة أجازة، والعمل من مقر الشركة.