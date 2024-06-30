تمارين سهلة تخلصك من التشنجات العضلية.. «مش هتاخد وقت»

التشنجات العضلية مشكلة يتعرض لها بعض الأشخاص، أثناء أداء التمارين الرياضية بشكل مفاجئ، وتظهر بأشكال مختلفة، مثل تشنجات في الظهر أو ببطن الساق، وبالتالي قد تؤثر على النشاط الجسدي، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير تمارين تخلصك من التشجنات العضلية.

هناك العديد من التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من التشنجات العضلية، منها المشي على الكعب؛ إذ تساعد هذه الطريقة العضلات على تلقي الدم والأكسجين الذي تحتاجه، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

تمارين تخلص من تشنجات العضلات

الضغط بالقدم على الحائط، من الطرق التي تساعد على التخلص من تشنجات العضلات؛ إذ يمكن استخدام هذه الطريقة لتهدئة تقلصات العضلات، عبر الضغط في المنطقة المصابة لتمديدها، ويثبت الشخص قدمه على الحائط، وبعد ذلك يضع يديه أمام جذعه ويثن مرفقه.

وبجانب ذلك، هناك طرق أخرى تساعد على التخلص من تشنجات العضلات، ومنها التدليك؛ إذ يجب على الشخص أن يستخدم يديه أو بكرة لتدليك العضلات، وأيضا الاستعانة بوسادة دافئة من الطرق التي تساعد على التخلص من تشنجات العضلات، وكذلك الثلج، من خلال لف كيس من الثلج في منشفة ووضعه على منطقة الشد العضلي.

أعراض التشنجات العضلية

يوجد بعض الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بتشنجات العضلات، ومنها: