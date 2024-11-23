حزب الله يستهدف بالمسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخيام

استهدف حزب الله، بالمسيرات الانقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، حسبما أكدت قناة «القاهرة الإخبارية».

استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في 3 مستوطنات

وأكد حزب الله، منذ قليل، استهدافه تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات المنارة والمالكية وبرعام، برشقات صاروخية، وقصف قاعدة مشمار الكرمل للدفاع الجوي والصاروخي جنوب مدينة حيفا بالصواريخ النوعية، واشتبك حزب الله مع قوة للاحتلال حاولت التسلل لأطراف بلدة ديرميماس في النبطية، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشارت الصحة اللبنانية إلى ارتقاء 3670 شهيدا وسقوط 15 ألفا و413 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، وأكدت وسائل إعلام لبنانية، حدوث 3 غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عين قانا في النبطية.

ارتقاء شهيدين من المسعفين و4 جرحى خلال ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية

وكشفت الصحة اللبنانية عن ارتقاء شهيدين من المسعفين و4 جرحى جراء ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية، خلال توجههم إلى عين بعال في صور.

كما ارتقى 24 شهيدا وسقط 45 مصابا في حصيلة محدثة لغارات إسرائيلية على البقاع شرقي البلاد.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جندي في لواء «جولاني» بجراح خطيرة جنوبي لبنان.