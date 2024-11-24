سعرها يصل إلى 2 مليون جنيه وتزرع في اليابان.. سر فاكهة يوباري النادرة

لاشك أن الفواكه من أكثر الأطعمة التي يحبها الناس نظرًا لفوائدها، وتتفاوت أسعارها وفقًا لعدد من الأسباب، منها ظروف الزراعة والاستيراد وغيرها، وفي اليابان هناك أغلى وأفخم الفواكه في العالم، ولا يشكل شمام يوباري استثناءً، لكن ظروف زراعته الصعبة جعلته الأغلى في العالم.

يُزرع هذا الشمام حصريًا في منطقة يوباري بهوكايدو في ظل ظروف صارمة جعلته يستحق سعره المرتفع، وفي هذه السطور، نتعرف على كل شيء عن البطيخ الملكي يوباري وما يجعله مميزًا، وفقًا لموقع«currentaffairs»، وموقع «japanesetaste».

أسرار أغلى فاكهة في العالم أعرف مكانها

يأتي الشمام الملكي يوباري أغلى فاكهة في العالم من مدينة يوباري الواقعة في هوكايدو، أقصى جزيرة في شمال اليابان، وتحيط الجبال والتلال بموقع يوباري الجغرافي، ما يعني وجود فرق كبير بين درجات الحرارة في أثناء النهار والليل، ويلعب هذا الفرق في درجات الحرارة دورًا كبيرًا في تحديد طعم الشمام، وكلما كان الفرق في درجات الحرارة أكبر، كان طعم الشمام أحلى.

بالإضافة إلى المناطق الجبلية المحيطة، تحتوي منطقة يوباري على وفرة من الرماد البركاني الذي يوفر مصدرًا رائعًا لتصريف التربة، حيث يبدأ شمام يوباري حياته خلال فصل الشتاء حيث يزرع داخل دفيئات.

وخلال فصل الربيع، يضع المزارعون حصيرة خاصة أسفل كل واحدة من الكنتالوب لمساعدتها على النمو بشكلها المثالي ومنع التربة من الالتصاق بها، كما يحتاج مزارعو البطيخ إلى التأكد من أن كل ثمرة تتلقى الكمية الصحيحة من ضوء الشمس لضمان استيفاء الفاكهة للشروط الصارمة لتصنيفها على أنها كنتالوب أو شمام يوباري.

متى يكون موسم اليوباري؟

يتم حصاد فاكهة البوباري أو الكنتالوب بين شهري مايو وأغسطس، وخلال هذا الوقت، تقام العديد من الفعاليات في منطقة يوباري، ويتم عرضها في مهرجان خاص في يونيو والذي يتميز بمزاد ثمر الكنتالوب المثير.

وعلى الرغم من أن الكنتالوب الملكي يوباري يحظى بتقدير كبير ومطلوب في اليابان، إلا أنه لا يُعتبر فاكهة شائعة أو يومية، بل يُعتبر سلعة فاخرة نظرًا لمذاقه الاستثنائي وتوافره المحدود وأسعاره المرتفعة.

وتتمتع فاكهة يوباري كينج ميلون بأهمية ثقافية كبيرة في اليابان كجزء من ثقافة تقديم الفواكه الفاخرة كهدايا، ويتم تبادل الكنتالوب بشكل متكرر خلال الاحتفالات الرسمية أو للتعبير عن الامتنان، في الثقافة اليابانية، ويُنظر إلى تقديم فاكهة يوباري كينج على أنها لفتة احترام وحسن نية.

سعر كنتالوب يوباري الملكي

يعتمد سعر ثمرة يوباري على نوع الكنتالوب الذي تشتريه، على سبيل المثال، يحتوي كنتالوب يوباري عالي الجودة على نسبة سكر تبلغ 13% أو أكثر، وهو حلو بشكل استثنائي ونادر جدًا، ويمكن أن يصل سعر الثمرة من الدرجة الأولى إلى 300 دولار.

أما أغلى سعر كنتالوب يوباري - وفقًا لوكالة كيودو نيوز، فسجل رقم قياسي في عام 2019 عندما تم بيع زوج من ثمار اليوباري الملكي مقابل 45000 دولار في مزاد علني، أي بـ 2 مليون و 200 ألف جنيه مصري.