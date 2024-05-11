«المعرقة والطاووس والأسكاتا» تتنافس في مزاد بطيخ بالغربية

«حمار وحلاوة وع السكين واكسر».. يتزاحم التجار من كل مكان في شادر البطيخ بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، لحضور مزاد البطيخ وإعلان أسعاره خاصة مع دخول الصيف، إذ يعتبر الراعي الرسمي للمصريين للتغلب على الحرارة الشديدة، ومؤخرًا ظهر ما يسمى بالبطيخ الأصفر.

البطيخ من سلع العرض والطلب، وتُعلن أسعاره في مزادات خاصة به، يحضرها التجار لشراء كميات كبيرة، تمهيداً لتوزيعها على الأسواق ومنافذ البيع لتصبح متاحة للزبائن، بحسب حديث المعلم «ضاحى»، من كبار تجار البطيخ في المحلة الكبرى، لـ«الوطن»: «المزاد بيتعمل كل سنة في الفترة دي، لأن ده موسم البطيخ».

اختلاف أسعار البطيخ حسب نوعه

تختلف أسعار البطيخ على حسب أنواعه وأحجامه، فهناك ما يسمى بطيخ جيزة «المعرقة»، وهو أعلى في التكلفة 2 أو 3 جنيهات من بطيخ «الأسكاتا»، ويعتبر «الطاووس» الأقل من حيث الجودة والسعر، وتبدأ أسعار البطيخ في المزاد من 20 جنيهًا: «لو التاجر اشترى البطيخة اللي سعرها 45 جنيها، ويصرف عليها 2 جنيه نقل وكده، لما يبيعها بـ65 أو 70 جنيها مش كتير على الزبون».

يتميز البطيخ بمذاق لذيذ في الموسم مقارنة بأي وقت آخر، فلا توجد احتمالية بعدم نضجه من الداخل، وبرغم ذلك بدأ توريده مبكراً خلال العام الجاري: «البطيخ بيحلو أوي في الصيف لأن الأيام الحر بتسويه كويس، وده بيخلي طعمه جميل».

البطيخ يعتبر الراعى الرسمى لفصل الصيف

يرى صابر الكوش تاجر بطيخ بالمحلة، أنّ الإقبال يتزايد يوماً بعد الآخر، لأن البطيخ يعتبر الراعي الرسمي لفصل الصيف، إذ يعمل على ترطيب وتبريد الجسم ويمكن تناوله بطرق مختلفة سواء قطع أو مع مجموعة فواكه أو بالجبنة البيضاء المالحة، وهو تقليد متعارف عليه منذ سنوات عديدة، بخلاف الفترة الأخيرة التي ظهر فيها البطيخ على هيئة آيس كريم، لوليتا، عصير بطرق مختلفة، يباع في الكافيهات ومحلات العصائر بمبالغ كبيرة، قائلاً: «مفيش بيت في مصر يقدر يستغنى عن البطيخ، بالذات لو الجو حر».

يمكن لربات البيوت حفظ البطيخ طوال العام، من خلال تقطيعه إلى قطع صغيرة أو متوسطة وتجفيفها جيداً باستخدام منشفة نظيفة لإزالة الرطوبة الزائدة، ووضع القطع في أكياس تجميد محكمة الإغلاق أو علب مناسبة، وتحفظ في الفريزر لفترات طويلة طوال العام، والسحب منه حسب الاحتياج.

انتشر البطيخ الأصفر في الفترة الأخيرة ولا يختلف عن الأحمر إلا في اللون فقط، إذ يعتبر المذاق واحداً، وشكله قد يكون جذاباً خاصة للأطفال لأنهم لم يعتادوا على اللون الأصفر.