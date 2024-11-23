آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المساجد في عدة مناطق من القطاع، ما أسفر عن تدميرها بالكامل، جاء ذلك في تقرير تليفزيوني، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «آخرها مسجد الفاروق بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد التي دمرها الاحتلال بشكل كامل في غزة».

الاحتلال يشن غارات على مساجد غزة

بدأت الجريمة الجديدة، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المسجد بشكل شبه كامل، ليصبح أثرًا بعد عين، محولًا صرحًا دينيًا إلى أن أنقاض يتصاعد منها الدخان، وليست هذه المرة الأولى التي يطول فيها القصف المساجد.

الاحتلال يدمر دور العبادة بشكل متعمد

شهد القطاع خلال شهور العدوان، تدمير العديد من دور العبادة بشكل متعمد، مما يثير تساؤلات عن أهداف الاحتلال من وراء هذه الهجمات، ولم يترك القصف الجوي من مسجد الفاروق سوى الحطام، ليؤكد غياب أي احترام للقيم الدينية أو الإنسانية، وتعمد الاحتلال تدمير أماكن العبادة التي لا تحمل أي خطر عسكري، إنما هي أماكن للسلام والعبادة.