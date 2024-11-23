قرار صارم من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والاتحاد

أعلنت رابطة الأنديية المصرية في بيان رسمي استبعاد مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من جميع مباريات الدوري عقب المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

رابطة الأندية توقف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد

وجاء نص بيان رابطة الأندية كالتالي:

وكان الاتحاد السكندري قد فرض التعادل الإيجابي 1-1 على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة من دوري نايل، والتي شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل لكلا الجانبين.

وعليه وضع الفريق السكندري نفسه في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف خلف الأهلي بيراميدز والمصري أصحاب الرصيد ذاته من النقاط.