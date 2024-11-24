محمد ثروت يرثي الملحن محمد رحيم بكلمات مؤثرة: «هتفضل في قلوبنا»

نعى المطرب محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس.

ونشر محمد ثروت صور تجمعه بالملحن الراحل محمد رحيم معلقًا: «إنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ، بقلوب مليانة حزن وألم، بنودّع النهاردة أطيب شخص وفنان من العيار الثقيل، الملحن العبقري محمد رحيم، اشتغلنا مع بعض سنين طويلة في أغاني وطنية وتترات، وكان آخر تعاون بينا أغنية يا مستعجل فراقي، اللي كانت السبب في حماسي للرجوع للساحة الغنائية تاني بسبب موهبته اللي فوق الخيال».

وأضاف ثروت: «من أيام بس كنا بنقفل أغنيتنا الجديدة "من آخر مرة زمان" من ألحانه الرائعة، لكن ما تتعزش على اللي خلقك، رحمة الله عليك يا رحيم هتفضل في قلوبنا وأعمالك هتفضل شاهد على عبقريتك.. الفاتحة».

موعد ومكان صلاة جنازة محمد رحيم

يشيع جثمان الملحن الراحل ظهر اليوم حسبما قالت أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر بعد صلاة الظهر، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة 6 أكتوبر، على الموسيقار محمد رحيم.. أنا بحبك».