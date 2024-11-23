هيثم نبيل عن دعم تامر حسني لأسرة محمد رحيم: الأصل الطيب بيظهر في المواقف دي

كشف الفنان هيثم نبيل عن دعم الفنان تامر حسني، لأسرة الموسيقار محمد رحيم، بعد وفاته في الساعات القليلة الماضية، بشكل مفاجئ.

دعم تامر حسني لأسرة محمد رحيم بعد وفاته

وكتب هيثم نبيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عايز تعرف كرم ربنا وتوفيقه بييجي منين دور في الباطن مش في الظاهر، رحيم كان أول ملحن جنب تامر حسني في بداية مسيرته ولما روحت الفجر لبيت رحيم كان تامر حسني وحسام وكل فريق عمل تامر أول ناس موجودة في بيت رحيم وجنبه في نهاية مسيرته الحياتية».

وأضاف هيثم نبيل: «الأصل الطيب بيظهر في المواقف دي وهو ده الباطن لسبب توفيق ربنا وكرمه مفيش نجاح كبير موارهوش أسباب بعيد عن اللي بتقدمه، اللي بتقدمه لأهلك وللي حواليك هو السحر الرباني اللي بيجري بيك قبل أي شطارة واجتهاد.. دور ورا أي توفيق هتلاقي سبب إنساني».

هيثم نبيل: اشتغل على الباطن يأتيك الظاهر

واختتم حديثه قائلا: «البوست ده مش في حق تامر لأنها حاجة مش جديدة الكلام ده للناس اللي مش فاهمة حكمة ربنا في كل حاجة بتشوفها وبتضعف اشتغل على الباطن يأتيك الظاهر».