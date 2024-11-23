الشيخ مشاري راشد ينعى محمد رحيم بكلمات مؤثرة: «كان له بصمة»

نعى الشيخ مشاري راشد العفاسي، الملحن الراحل محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشكل مفاجئ بعد إصابته بأزمة قلبية.

مشاري راشد ينعى محمد رحيم

كتب مشاري راشد عبر موقع التدوينات القصيرة «X»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، حزنت كثيراً لوفاة أخي العزيز محمد رحيم».

وأضاف: «كان له بصمة وفضل بعد الله علي في تلحينه نشيد: يا رايحين على مصر.. مين يبعت سلامى في كلمتين، يا أهل الله، مشتاق لناسها الطيبين.. ودي يا ما فيها مخلصين، كان يحب قصيدة ليس الغريب، ويبكي متأثرا بمعانيها الصادقة رحمه الله»

موعد ومكان صلاة جنازة محمد رحيم

أعلنت منذ قليل أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر بعد صلاة الظهر، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة 6 أكتوبر، على الموسيقار محمد رحيم.. أنا بحبك».