موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم بعد تأجيلها مرتين

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، الملحن محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية حيث كان يعاني من ذبحة صدرية أثرت على حالته بعدما خضع لعملية قسطرة بالقلب منذ عدة أشهر.

موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم

وأعلنت أنوسة كوتة، زوجة محمد رحيم، منذ قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد ومكان جنازة الملحن الراحل، قائلة «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. يوم الأحد 24 نوفمبر بعد صلاة الظهر تقام صلاة جنازة محمد رحيم في مسجد الشرطة».

تأجيل موعد جنازة محمد رحيم

وجرى تأجيل موعد جنازة الملحن محمد رحيم، الذي كان من المقرر لها بعد صلاة الظهر اليوم، إذ أعلن شقيقه الدكتور طاهر رحيم تأجيلها حتى إشعار آخر، وتولت جهات التحقيق الأمر للكشف عن حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاته.