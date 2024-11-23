رحيل محمد رحيم.. صدمة ودموع وتأخر صلاة الجنازة

ساعات من الحزن والقلق شهدها الوسط الفني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ استيقظ الوسط الفني على فاجعة وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر ناهز 45 عامًا، والذي كانت وفاته بمثابة الصدمة لمحبيه وجمهوره وزملائه من مصر والوطن العربي على حد سواء.

القصة الكاملة لرحيل الملحن محمد رحيم

بدأت القصة بإعلان الفنان تامر حسني عن وفاة الملحن محمد رحيم من خلال منشور له عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً: «سبحان من له الدوام.. أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم فى ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وتلاه عدد من نجوم الفن يؤكدون وفاته وينعونه بكلمات مؤثرة حزنًا على وفاته بشكل مفاجئ وفي عمر مبكر، من بينهم الهضبة عمرو دياب، والذى أوضح من خلال منشور له عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

أسباب وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم قد تعرض قبل وفاته بعدة أشهر إلى ذبحة صدرية أدت إلى دخوله المستشفى، وجرى على أثرها عملية جراحية وتركيب دعامات وقسطرة بالقلب، ولكنه تمكَّن من تخطي تلك المحنة، وطمأن جمهوره بنفسه من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك قائلاً: «بطمنكم عليا الحمد لله.. أجريت عملية بسيطة قسطرة، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله.. ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن».

اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الملحن محمد رحيم، التعب والإرهاق، إذ نشر صورة له لجمهوره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نوتة أغنية جديدة وكتب عليه «رحيمات»، دون أن يكشف كواليسها.

كما كشف الشاعر محمد بهاء الدين عن سبب وفاته بحسب علاقتهما المقربة من خلال منشور له عبر فيسبوك، قائلاً: «محمد رحيم ارتاح خلاص، تمن الضغط على الإحساس .. الموت؟!، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه».

موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم

وكان شقيق الملحن محمد رحيم الدكتور طاهر رحيم، أوضح فى تصريحاته لـ«الوطن»، أنه جارٍ استخراج تصريح الدفن، وسيتم الإعلان عن موعده ومكانه في الساعات القليلة المقبلة، بعدما تأخرت صلاة الجنازة والتى كان مقررًا لها بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.