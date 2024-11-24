عاجل.. أول قرارات جوميز بعد هزيمة الزمالك أمام المصري بدوري nile

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات غداً الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جوميز يرفض منح لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري

ورفض الجهاز الفني بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة المصري التي أقيمت اليوم باستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وتلقى نادي الزمالك، الهزيمة أمام المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري nile، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.