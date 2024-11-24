خلاف بين طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد بسبب ركلة جزاء الشحات.. عاجل

أكد مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختلاف حدث في آراء طاقم التحكيم الخاص بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري حول ركلة جزاء حسين الشحات في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من بطولة دوري NILE على ملعب السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال مصدر داخل اللجنة في تصريحات خاصة للوطن سبورت : «هناك حكمين اختلفوا مع باقي الطاقم على احتساب ركلة جزاء حسين الشحات في حديث ودي عقب نهاية المباراة رأى الحكمين بأن الكرة العرقلة الخاصة بلاعب الاتحاد مع حسين الشحات لا تستوجب ركلة جزاء نهائيا فيما اتفق باقي الطاقم مع رأي محمد معروف ووائل فرحان بأن الكرة ركلة جزاء صحيحة لا يوجد شك فيها».

مصدر يكشف رأي غرفة الفار في لقطة يحيى عطية الله

وكان مصدر داخل لجنة الحكام كشف عن أن غرفة الفار اتفقت مع الحكم محمد معروف في قراره بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد بعد لمس الكرة يد يحيى عطية الله قائلًا : «غرفة الفار اتفقت مع الحكم محمد معروف في عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد في كرة يحيى عطية الله داخل منطقة الجزاء ولم يتحدث حكام الغرفة مع الحكم من الأساس من أجل رؤيتها والحكم محمد معروف أكد بأن الكرة ارتطمت في كتف اللاعب في البداية وليس في يده مباشرة».