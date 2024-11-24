وزير الثقافة يفتتح مؤتمر الأدباء في المنيا خلال ساعات

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة خلال ساعات، الدورة الـ36 من المؤتمر العام لأدباء مصر في المنيا، دورة الكاتب الراحل جمال الغيطاني وتحمل الدورة عنوان «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور» برئاسة الدكتور أحمد نوار، وتستمر الفعاليات حتى 27 نوفمبر الجاري.

والمؤتمر التجمع الأدبي السنوي الذي يمثل أدباء مصر ويعبر عنهم، وتتولى الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف محمد ناصف نائب قصور الثقافة، مسؤولية الإشراف على الفعاليات.

ومن بين أهداف المؤتمر تسليط الضوء على الإبداع الأدبي في مصر، من خلال المتابعات النقدية والإعلامية المصاحبة للمؤتمر.

وتتضمن فعاليات المؤنتمر تنظيم عدة جلسات تتصل بعنوان الدورة، إلى جانب طرح القضايا المتعلقة بالحركة الأدبية في المحافظات ودراستها، إلى جانب تكريم رواد الحركة الأدبية والمبدعين المجيدين وكذلك الإعلاميين الذين يدعمون الحركة الأدبية في مصر.

إصدارات مؤتمر الأدباء

كما يصدر المؤتمر عدة إصدارات بينها «ببليوجرافيا النشر الإقليمي من 1998- 2023»، و«أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور» و«حكايات ومواويل النيل- إبداعات محافظة المنيا» وغيرها.