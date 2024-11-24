سحب ممطرة تغطي سماء 20 محافظة اليوم.. «تستمر 48 ساعة»

كشفت صور الأقمار الصناعية، عن تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وصولا إلى محافظات جنوب الوجه البحري، وشمال الدلتا، والقاهرة الكبري، ومدن القناة، وصولا إلى محافظة شمال سيناء، حسب ما أكدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية.

سحب ممطرة تغطي سماء 20 محافظة اليوم

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ السحب الممطرة تغطي سماء معظم محافظات الجمهورية بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد وسيناء، تتفاوت شدتها على مدار اليوم، وذلك بدءا من ساعات الصباح الباكر على محافظات أقصى السواحل الغربية للبلاد، ومطروح، الإسكندرية، وصولا إلى البحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، ورفح، والعريش، وشمال سيناء، والسويس، والشرقية، والقليوبية، والدقهلية.

سحب ممطرة على محافظات شمال الصعيد

وبيّنت أنّه مع امتداد ساعات النهار تمتد السحب الممطرة العالية والمتوسطة في طقس اليوم إلى محافظات شمال الصعيد «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج»، تتفاوت وتختلف كميات الأمطار من محافظة لأخرى وفقا للطبيعة الجغرافية والجبلية بها.

سرعات الرياح في طقس اليوم

- القاهرة الكبرى: الرياح شمالية غربية نشطة، وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا/ الساعة، وتسود أجواء غائمة، وممطرة خلال ساعات النهار.

- مدن القناة: الرياح نشطة وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا/ الساعة، وتسود أجواء غائمة وممطرة على مدار ساعات النهار.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء: الرياح نشطة، وتبلغ سرعتها 50 كيلومترا/ الساعة، وتسود أجواء غائمة وممطرة على مدار اليوم.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: الرياح نشطة، ومثيرة للرمال والأتربة، وتبلغ سرعتها 40 كيلومترا/ الساعة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا ولكن غير ممطرة.

- شمال الصعيد: رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، وتبلغ سرعتها 42 كيلومترا/ الساعة، وتسود أجواء غائمة وممطرة مع تقدم ساعات النهار.