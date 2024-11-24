محافظ القاهرة: قاطنو المدن الحضرية نموذجا لإرادة الدولة على تغيير واقع مصر للأفضل

أكد الدكتورإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنّ الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا ببناء جيل واع ومثقف و قادر على مواكبة التطور الذي تشهده كافة قطاعات التنمية بمصر، مشيرا إلى أن أبناء العاصمة من قاطني المدن الحضرية الجديدة يمثلون نموذجا لإرادة الدولة المصرية وإصرار القيادة السياسية على تغيير واقع مصر دائما لإلى الأفضل ولإيمانها بأن الاستثمار في العلم هو محور بناء الجمهورية الجديدة وأساس التنمية المستدامة.

تطوير منظومة التعليم

ونوه محافظ القاهرة إلى وجود تعاون دائم وبناء بين محافظة القاهرة وسائر أجهزة ومؤسسات الدولة سعيا للتطور المنشود، ولاسيما فيما يتعلق بتطوير التعليم، إذ يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على ضرورة تطور منظومة التعليم، وألا يعتمد على التلقين، بل يجب أن يتطرق إلى طرق وأساليب مبتكرة تعتمد على الإبداع والاطلاع.

تعزيز الوعى لدى الشباب

وأوضح، أنّ شركة مصر للطيران بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة نظمت جولة تعريفية لعدد من طلاب حي الأسمرات داخل متحف مصر للطيران بالتعاون مع اتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) ومنظمة Ninety Nine، بهدف تعريفهم بأنشطة الشركة المتنوعة، وذلك في ضوء جهود تعزيز الوعي لدى الشباب ودورهم الحيوي في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب.

وخلال الجولة، جرى تعريف الطلاب بتاريخ تأسيس شركة مصر للطيران عام 1932، واستعراض مراحل تطور أسطولها، كما اطلعوا على مجموعة فريدة من نماذج الطائرات التاريخية، ما أتاح لهم فرصة للتعرف عن قرب على عراقة الشركة، ثم زار الطلاب مجمع عمرة المحركات، وخلال الزيارة تعرف الطلاب على عمليات الصيانة والعمرة التي تُجرى للمحركات، بالإضافة إلى شرح مفصل حول كيفية الكشف عليها والتأكد من كفاءتها.