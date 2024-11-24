إصابة لص بحروق أثناء عملية سرقة داخل غرفة كهرباء في العجوزة 

ألقت مباحث العجوزة القبض على لص مصاب بحروق متفرقة في الجسم أثناء سرقته أدوات كهربائية من داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد بالقبض على لص أثناء عملية سرقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له، وتبين أنّه أثناء سرقة «هاني، س» (40 عاما) مصاب بحروق متفرقة بالجسم بشروعه بسرقة أدوات كهربائية من داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم، وقع ماس كهربائي ما أدى إلى إصابته، وتولت النيابة التحقيق.