إصابة لص الكابلات بصعقة كهربائية في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة شخص صعقا بالكهرباء حال سرقة أسلاك لوحة كهرباء بالغربية.

وبالفحص تبيّن أنّه تبلغ لقسم ثان طنطا بمديرية أمن الغربية، بأنّه حال قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بسرقة أسلاك محول كهرباء كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، صعقه التيار الكهربائي وأحدث إصابته باليد اليمنى وعُثر بجواره على شنطة تحوي داخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال حارس العقار أفاد بأنّه حال تواجده بالعقار المُشار إليه تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من داخل غرفة محولات الكهرباء، وباستبيان الأمر شاهد المتهم مُلقى على الأرض فأبلغ الشرطة، واتهمه بمحاولة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الغرفة.

وبمواجهة المتهم أيد ما جاء في الفحص، وأقر بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.