سعر الدولار اليوم الأحد 24-10-2024 أمام الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 24-11-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في السوق المحلي، متوسطا عند 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات معلنة على المواقع الرسمية لأغلب البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث عن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري، 49.60 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع بالفترة الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع للتعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

يتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، عند مستوى 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

بينما وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول، 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

كما وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، إلى 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع بالتعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 49.64 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم في البنوك

استحوذ بنك التنمية الصناعية على أعلى سعر شراء للدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المحلية، ليسجل 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

أقل سعر شراء للدولار اليوم في البنوك

وفي المقابل، يتداول أقل سعر شراء للدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المحلية، عند 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع ببنك قطر الوطني في عدد كبير من البنوك.