سعر الدولار اليوم السبت 23-11-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك المصرية عن آخر تحديث في سعر الدولار اليوم السبت 23-11-2024 مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية اليوم 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي فسجل 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 49.63 جنيه للشراء، مقابل 49.73 جنيه للبيع.