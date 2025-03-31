الفنان عزوز عادل: شرفت بالمشاركة في احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي



عبر الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة.

وقال «عزوز» لـ«الوطن»: «تشرفت اليوم بلقائي بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر، بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وهذا شرف عظيم وكبير».

احتفالية عيد الفطر

وأشار إلى أن الاحتفالية من أجمل الفعاليات التي تتسم بالإنسانية والوفاء والصدق والتقدير الكبير من قبل الدولة والقيادة السياسية لأبنائها وتضحياتهم: «ربنا يرحم شهداءنا اللي بفضلهم إحنا عايشين دلوقتي، ويحفظ مصرنا الحبيبة».

فنانون شاركوا في احتفالية عيد الفطر

وشارك عدد كبير من الفنانين في احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، أبرزهم مصطفى شعبان، أشرف عبدالباقي، سامح حسين، صابرين، أحمد عبدالعزيز، مصطفى غريب، أحمد صلاح حسني، منة فضالي.