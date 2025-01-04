كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن 3 أشخاص مطلعون على الرسوم الجمركية الأمريكية، قولهم إن مساعدي البيت الأبيض، أعدوا مسودة اقتراح لفرض رسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة على الأقل.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلًا عن خبراء ومصادر متخصصة، إن الخطة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، إذا دخلت حيز التنفيذ، من المتوقع أن تُحدث صدمة في سوق الأسهم والاقتصاد العالمي، وبافتراض أن الرسوم الجمركية الدائمة دخلت حيز التنفيذ في الربع الحالي وأثارت ردًا انتقاميًا قويًا من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، فإن الاقتصاد سيدخل في ركود سيستمر لأكثر من عام، مما سيرفع معدل البطالة إلى أكثر من 7%، وفقًا لمارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، الذي وصف النتائج بأنها أسوأ سيناريو.

ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء 2 أبريل

ويصر مسؤولو الإدارة الأمريكية على أن الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ غدًا الأربعاء، ضرورية لإعادة التوازن إلى نظام تجاري عالمي.