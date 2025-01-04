البيت الأبيض يعد خطة جديدة بشأن الرسوم الجمركية.. صدمة للاقتصاد العالمي
البيت الأبيض يعد خطة جديدة بشأن الرسوم الجمركية.. صدمة للاقتصاد العالمي
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن 3 أشخاص مطلعون على الرسوم الجمركية الأمريكية، قولهم إن مساعدي البيت الأبيض، أعدوا مسودة اقتراح لفرض رسوم جمركية بنحو 20% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة على الأقل.
وقالت الصحيفة الأمريكية نقلًا عن خبراء ومصادر متخصصة، إن الخطة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، إذا دخلت حيز التنفيذ، من المتوقع أن تُحدث صدمة في سوق الأسهم والاقتصاد العالمي، وبافتراض أن الرسوم الجمركية الدائمة دخلت حيز التنفيذ في الربع الحالي وأثارت ردًا انتقاميًا قويًا من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، فإن الاقتصاد سيدخل في ركود سيستمر لأكثر من عام، مما سيرفع معدل البطالة إلى أكثر من 7%، وفقًا لمارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز، الذي وصف النتائج بأنها أسوأ سيناريو.
ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء 2 أبريل
ويصر مسؤولو الإدارة الأمريكية على أن الرسوم الجمركية، التي ستدخل حيز التنفيذ غدًا الأربعاء، ضرورية لإعادة التوازن إلى نظام تجاري عالمي.
وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن ترامب سيعلن عن خطة تعريفات جمركية تهدف إلى الحد من الممارسات التجارية غير العادلة التي تُهدر ثروات البلاد منذ عقود.
وفي حين لا يزال من غير الواضح طبيعة التعريفات الجمركية التي سيوافق عليها الرئيس الأمريكي، فإن حجم التعريفات الجمركية التي يجري التفكير فيها يعكس طموحات ترامب لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
جمع أكثر من 6 تريليونات دولار من الإيرادات الفيدرالية الجديدة
وقال مصدر مطلع على خطط إلإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض يعتقد أن هذه الخطوة، إلى جانب الرسوم الجمركية الإضافية على قطاعات مثل واردات السيارات والأدوية، من شأنها جمع أكثر من 6 تريليونات دولار من الإيرادات الفيدرالية الجديدة، وهو ما يمثل أكبر زيادة ضريبية منذ عقود، بحسب «واشنطن بوست».
وتحدث مصدران مطلعان، أن البيت الأبيض لا يزال يدرس إصدار أمر يُطبق تعريفات جمركية مختلفة على كل دولة.
اقتراحات بشأن تعريفات جمركية لكل دولة
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، طرح رقمًا للتعريفات الجمركية لكل دولة، لكن يخشى مسؤولو الإدارة الأمريكية من أن يؤدي ذلك إلى تحفيز التحايل على التعريفات الجمركية من خلال شحن البضائع أولًا إلى دول تفرض رسومًا جمركية أقل.
واعترف ويلبر روس، الذي شغل منصب وزير التجارة خلال ولاية ترامب الأولى، بوجود خلافات بين كبار مسؤولي إدارة ترامب، قائلاً: «هناك بعض الأشخاص في البيت الأبيض أكثر تشددًا بلا شك بشأن التعريفات الجمركية من بيسنت أو وزير التجارة هوارد لوتنيك، ومع ذلك، لن يكون هناك أي اعتراض بمجرد أن يتخذ ترامب قراره، على عكس اعتراضات وزراء الحكومة التي ميزت إدارته الأولى».