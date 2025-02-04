نصائح لتجنب الاضطرابات الهضمية في العيد.. لا تتخلى عن وجبة الإفطار

أصدرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح المهمة لضمان قضاء عيد فطر سعيد وخالٍ من الاضطرابات الهضمية، إذ عادة ما يرتبط عيد الفطر بتناول الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، فضلًا عن الكحك والبسكويت والمسليات والمقرمشات، التي يسبب الإفراط منها الشعور باضطراب هضمي أو بعض المشكلات في المعدة. نصائح لتجنب الاضطرابات الهضمية وقدّمت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك هذه النصائح لـ عيد خالِ من الاضطرابات الهضمية:

- وضع خطة للوجبات للحفاظ على الصحة خلال العيد وبعد العيد لمنع زيادة الوزن المفرط بعد العيد، وذلك عن طريق محاولة تقليل كمية الطعام وزيادة الخضروات وتناول البروتين قليل الدسم، مع تناول وجبات صغيرة ولكن بشكل متكرر.

- عدم تخطي وجبة الإفطار، لأن تخطي هذه الوجبة قد يجعل من السهل الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام في الغداء أو العشاء، واختيار الأطعمة الصحية والقليلة السعرات الحرارية مع تجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالسكر، واختيار قائمة متوازنة عن طريق زيادة الخضروات والبروتين وتقليل كمية الكربوهيدرات.

- تناول الطعام بكميات صغيرة ومضغه ببطء.

- التقليل من استهلاك السكريات عن طريق استبدالها بأطعمة ومشروبات أكثر صحة وتحتوي على نسبة منخفضة من السكر. فاستهلاك الكثير من السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

- شرب كمية كافية من الماء حوالي 10-8 أكواب يوميًا، إذ يساعد الماء على إزالة السموم من الجسم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم والحفاظ على الصحة العامة.

- تناول الفاكهة الطازجة مثل البرتقال أو التفاح أو العنب بديلًا صحيًا للوجبات الخفيفة خلال عيد الفطر حيث تحتوي هذه الفاكهة على الألياف المفيدة للصحة.

- ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي أو الجري كل يوم لمدة 30 دقيقة ما لم يتعارض ذلك مع الحالة الصحية للفرد.

- عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الملح مثل الأسماك المملحة حيث يسبب ذلك الانتفاخ ويساعد على تراكم السوائل الزائدة داخل الجسم. كما يجب الحد من تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم مثل الأطعمة المعلبة حيث تعتبر مصادر خادعة للملح ويجب استبدالها باللحوم والخضروات الطازجة.

تحذيرات من التسمم الغذائي

ونصحت الهيئة من خطورة التسمم الغذائي بسبب الأسماك المملحة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، إذ يؤدي الاستهلاك المرتفع للملح وتناول كمية غير كافية من البوتاسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يرتبط التمليح غير الكافي لهذه الأسماك أو التخزين في درجات حرارة غير مناسبة، بالسماح بنمو فطريات وتكوين السموم العصبية بواسطة بكتيريا البوتولينوم ما قد يؤدى لحالات التسمم الغذائي.​

وتشمل أعراض التسمم الغذائي: جفاف الفم، صعوبة في البلع أو التحدث، ضعف في عضلات الوجه، عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها، صعوبة في التنفس، غثيان وقيء، وتقلصات في المعدة، وفي هذه الحالات يُنصح بالتوجه إلى أقرب مركز صحى عند الشعور بأي من أعراض التسمم.​