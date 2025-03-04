موجة حارة تضرب البلاد خلال أيام.. وتحذير من الرياح المثيرة للأتربة

شهدت جميع أنحاء البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ما دفع كثيرون للاعتقاد بأنّ فصل الصيف قد حل مبكرًا هذا العام. ورغم أن فصل الربيع يتميز بتقلبات حرارية بين الارتفاع والانخفاض، إلا أنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذّرت من موجة حارة مرتقبة ستؤثر على البلاد في الأيام المقبلة، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

موجة حارة تضرب البلاد الأيام المقبلة

وعن موعد الموجة الحارة التي تضرب البلاد الأيام المقبلة، توقّعت الأرصاد ارتفاع الحرارة بقيمة تتراوح بين 5 و6 درجات بدءا من الأحد المقبل، مصحوبا برياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 إبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم الخميس، يُتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواخل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر على الأنحاء كافة.