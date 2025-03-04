رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر

رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر

رجال الشرطة يواصلون مشاركة المواطنين احتفالات عيد الفطر

حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التواصل مع المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، إذ جرى توجيه مأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة، لتوزيع كحك وملابس العيد، ما ساهم في إدخال البهجة على قاطني تلك المناطق.

كما واصل رجال الشرطة مشاركة المواطنين الاحتفال في الميادين ووسائل النقل العامة، بتوزيع الورود، ما أسهم في نشر أجواء الفرح بينهم.

إضافةً إلى ذلك، جرى تنظيم زيارات للمستشفيات لتوزيع كحك العيد على المرضى، ورفع روحهم المعنوية خلال رحلة العلاج، إلى جانب توزيع الكحك على نزلاء دور رعاية المسنين، في تقليد تحرص وزارة الداخلية على استمراره.

ولاقى هذا الدور المجتمعي استحسان المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم لرجال الشرطة، مؤكدين أن هذه المبادرة تعزز روح المشاركة والتلاحم بين هيئة الشرطة والمجتمع.

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