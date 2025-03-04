كاتب صحفي: إسرائيل تستغل اضطراب الشرق الأوسط لفرض واقع جديد

أكد الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن إسرائيل تحاول استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا وغياب القدرات الدفاعية لتكريس وضع دائم في الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن هذا النهج الإسرائيلي ليس جديدًا، بل هو استثمار مستمر في حالة الاضطراب الإقليمي لتعزيز نفوذها وهيمنتها على أراضي الدول المجاورة.

صمت دولي على جرائم إسرائيل

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستفيد من الوضع المضطرب في المنطقة وتستغل حالة التوتر الإقليمي لتعزيز سيطرتها، مؤكدًا أن ذلك يتم في ظل صمت دولي على جرائمها المتكررة في سوريا ولبنان وقطاع غزة واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن بيان الخارجية المصرية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية ليس الأول من نوعه، بل يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا وراسخًا في رفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على دول الجوار، كما أنه يعبر عن رفض واضح لمحاولات إسرائيل تكريس سلطة الأمر الواقع، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وثوابت عدم الاعتداء على الدول الأخرى، مشددًا على أن مصر تؤكد دائمًا ضرورة التزام إسرائيل بمواثيق القانون الدولي، وعدم تنفيذ أي اعتداءات على أراضي الدول المجاورة.

إسرائيل لا تلتزم بقواعد القانون الدولي

وقال السعيد خلال حديثه عن السياسات الإسرائيلية، إن إسرائيل دولة مارقة لا تلتزم بقواعد القانون الدولي، وتحظى بدعم أمريكي سياسي ودبلوماسي وعسكري واضح، مما يمكنها من مواصلة عدوانها وإسقاط الضحايا وقتل الأبرياء واستهداف المناطق المدنية.

وأشار إلى أن سوريا لا تمثل تهديدا لإسرائيل في الوقت الراهن، ورغم ذلك، تحاول إسرائيل فرض سيطرة على أراض سورية ولبنانية وقطاع غزة، وتسعى إلى تعزيز سياسة المناطق العازلة، إلى جانب إرسال رسائل إقليمية للتأكيد على وجودها العسكري وقدرتها على توجيه ضربات متكررة، وهو ما ترى أنه يضمن لها ميزات استراتيجية ويحجم من أدوار قوى إقليمية أخرى قد تنافسها في المستقبل.