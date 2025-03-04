رتيبة النتشة: تل أبيب تسعى لتحقيق «إسرائيل الكبرى» على حساب الدول المجاورة

قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو مجلس العمل الفلسطيني، إن إسرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو تسعى لتحقيق ما يُسمى «إسرائيل الكبرى» على حساب الدول المجاورة، من خلال توسيع حدودها وفرض سيطرتها على الأراضي في هذه الدول.

إسرائيل تفتح 7 جبهات لتحقيق الأمن الداخلي

وأضافت، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحرب تأتي في عدة جبهات، حيث تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فتح 7 جبهات من أجل تحقيق الأمن الداخلي لإسرائيل، مُعتبرةً هذه الحرب مُحاولة لتوسيع الهيمنة الإسرائيلية ليس فقط على القُدرات العسكرية للدُول المُجاورة، ولكن للسيطرة على الأراضي الحدودية، بهدف إقامة مراكز عسكرية إسرائيلية داخل هذه الدول.

كما أكدت أن إسرائيل تتحدى القانون الدُّوَليّ والقرارات الدولية، وتنتهك القواعد الإنسانية بشكل مستمر في هجماتها على المدنيين والبنى التحتية، سواء في قطاع غزة أو لبنان أو سوريا، تحت ذرائع أمنية وأهداف عسكرية، متابعةً أن إسرائيل تستهدف المدنيين وتعتبرهم «آثارًا جانبية» للهجمات العسكرية.

إسرائيل تبث رسائل إلى الشرق الأوسط بقدرتها على الردع

فيما يتعلق بتكتيك إسرائيل العسكري، قالت الدكتورة رتيبة إن فتح العديد من الجبهات في وقت واحد قد يؤدي إلى إنهاك قدرتها العسكرية، لكن إسرائيل تسعى لإرسال رسائل إلى الشرق الأوسط والعالم بأنها ما زالت قادرة على ردع أي تهديد، رغم الهجوم الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر، مضيفةً أن إسرائيل تسعى لإثبات قوتها الهجومية على جميع الجبهات، سواء ضد دول الجوار أو حتى منظمات غير حكومية مثل تركيا.