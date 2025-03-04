«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار وموجة حارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار وموجة حارة

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة، بدءا من يوم الأحد المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، يصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة التالي:

درجات الحرارة الجمعة 4 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجات مئوية.

درجات الحرارة السبت 5 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 19 درجات مئوية.

درجات الحرارة الأحد 6 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 19 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 18 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 21 درجات مئوية.