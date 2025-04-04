صندوق النقد الدولي:صندوق النقد الدولي يناشد الولايات المتحدة وشركاءها بحل التوترات التجارية نناشد الولايات المتحدة وشركاءها العمل على حل التوترات التجارية

ناشد صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وشركاءها بالعمل على حل التوترات التجارية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وذكر صندوق النقد الدولي، أنه من المهم تجنب الخطوات التي قد تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنّ رسوم ترامب الجمركية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي.

كندا تفرض رسوما مضادة على السيارات

وأوضحت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، أنّ بلادها أعلنت رسوم جمركية مضادة على قطاع السيارات، مشيرة إلى أنها تمارس أقصى قدر من الضغط على إدارة ترامب.

وذكر وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده تؤمن بالتجارة المفتوحة، ومن المؤسف عودة الولايات المتحدة للإجراءات الحمائية.

بريطانيا: جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق برد لندن على قرار ترامب

وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنّ جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق برد لندن على قرار ترامب فرض رسوم جمركية على البضائع البريطانية.