وزارة الداخلية تحتفل مع الأطفال بيوم اليتيم.. جولة نيلية وتوزيع هدايا

وزارة الداخلية تحتفل مع الأطفال بيوم اليتيم.. جولة نيلية وتوزيع هدايا

وزارة الداخلية تحتفل مع الأطفال بيوم اليتيم.. جولة نيلية وتوزيع هدايا

حرصت وزارة الداخلية على تعزيز الدور المجتمعي ومشاركة الأطفال الأيتام في الاحتفال بيوم اليتيم، الذي يُقام في الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

تضمنت الفعاليات اصطحاب عدد من الأطفال إلى المحال التجارية لشراء ملابس جديدة لهم، ما أدخل عليهم الفرحة والبهجة، كما أقيمت احتفالية خاصة بنادي المنيل لضباط الشرطة، شملت جولة نيلية وعروضًا مقدمة من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال.

لاقت هذه المبادرة استحسان القائمين على دور رعاية الأيتام، الذين أشادوا باهتمام وزارة الداخلية بمشاركة هؤلاء الأطفال في المناسبات المختلفة، لتعزيز روح التضامن والترابط الاجتماعي.

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