أطول بث مباشر لـ«مارفل» على إكس بسبب فيلم.. ما سر يوم القيامة؟

في الساعات الماضية أطلقت استوديوهات مارفل بثًا مباشرًا في الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، 05:00 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء للكشف عن طاقم عمل فيلم «Avengers.. Doomsday» «المنتقمون.. يوم القيامة».

وجاء البث للكشف عن أعضاء فريق العمل بشكل مثير لعشاق مارفل في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا البث المباشر هو الأطول، إذ استمر خمس ساعات ونصف على منصة إكس، بفضل حماس المتابعين لمعرفة تفاصيل الفيلم.

أطول بث مباشر لـ مارفل على إكس بسبب فيلم

بفضل المعجبين، أصبح إعلان طاقم عمل فيلم Avengers.. Doomsday في الساعات الماضية أطول بث مباشر لشركة مارفل على الإطلاق، حيث زاد ساعة بعد ساعة، بسبب تدفق المعجبين على البث من جميع أنحاء العالم عبر منصات السوشيال ميديا X (المعروف سابقًا باسم Twitter) وYouTube وInstagram، وجذبوا 275 مليون مشاهدة رقمية، وبعد 24 ساعة، كان البث المباشر هو الفيديو الأكثر رواجًا رقم 2 على YouTube، وتصدر اسم الفيلم Avengers.. Doomsday محرك البحث جوجل، وفق منصه marvel على الويب سايت.

الفيلم تحول إلى كوميك

تسبب البث المباشر في ظهور 55 مصطلحًا أو جمل مميزة على X/Twitter، مثل« #AvengersDoomsday» الذي تصدر المركز الأول لمدة 7 ساعات متتالية، وبسبب الساعات الطويلة جدا في البث، كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالكوميك.

وخلال البث المباشر كشفت استوديوهات مارفل عن 27 ممثلًا سيشاركون في بطولة فيلم Avengers: Doomsday، وسيلعب ممثلو فيلمي مارفل المقبلين Thunderbolts، الذي سيبدأ عرضه الصيفي في مايو، و The Fantastic Four.. First Steps في يوليو - أدوارًا رئيسية في Avengers.. Doomsday.

ويضم طاقم التمثيل كريس هيمسورث، فانيسا كيربي، أنتوني ماكي، سيباستيان ستان، ليتيتيا رايت، بول رود، وايت راسل، تينوش هويرتا ميخيا، إيبون موس-باتخراتش، سيمو ليو، فلورنس بيو، كيلسي غرامر، لويس بولمان، داني راميريز، جوزيف كوين، ديفيد هاربور، وينستون ديوك، هانا جون-كامين، توم هيدلستون، باتريك ستيوارت، إيان ماكيلين، آلان كامينغ، ريبيكا رومين، جيمس مارسدن، تشانينج تاتوم، بيدرو باسكال، وروبرت داوني جونيور.