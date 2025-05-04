4 مشروبات «ديتوكس» تنظف جسمك بعد وجبات العيد.. اعرف طريقة تحضيرها

بعد تناول وجبات غنية ودسمة خلال فترة العيد، قد يشعر البعض بالحاجة إلى تنظيف الجسم لاستعادة نشاطه مرة أخرى، ورغم أن الجسم يمتلك آليات طبيعية للتخلص من السموم عبر الكبد والكلى، إلا أن دعم هذه العمليات بمشروبات صحية يمكن أن يكون مفيدًا، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مشروبات ديتوكس وفقًا لموقع «Healthline».

4 مشروبات ديتوكس نظف بها جسمك بعد أكلات العيد

- ماء الليمون الدافئ: شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة في الصباح يمكن أن يُحفّز الجهاز الهضمي ويساعد في عملية الهضم

المكونات

كوب من الماء الدافئ

نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير

سخّني الماء ليصبح دافئًا، وليس مغليًا.

أضيفي عصير الليمون والعسل، ثم قلّبي جيدًا.

اشربيه على معدة فارغة في الصباح.

- ماء الخيار والليمون: إضافة شرائح الخيار والليمون إلى الماء وتناوله على مدار اليوم يُساعد في ترطيب الجسم وتزويده بالفيتامينات والمعادن الضرورية.

المكونات

لتر من الماء

نصف ليمونة مقطعة شرائح

نصف خيارة مقطعة شرائح

أوراق نعناع



طريقة التحضير

ضعي شرائح الليمون والخيار في الماء.

أضيفي أوراق النعناع إذا كنتِ ترغبين.

اتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل تناوله.

يُشرب على مدار اليوم لترطيب الجسم وتنشيطه.

- عصير الخضروات الطازجة تناول عصير مكون من الخضروات الورقية مثل السبانخ، الكرفس، والخيار يمكن أن يُزوّد الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يدعم وظائف الكبد في التخلص من السموم.

المكونات

حفنة من السبانخ

عود كرفس

نصف خيارة

نصف تفاحة خضراء

كوب ماء أو عصير برتقال طبيعي

طريقة التحضير

اغسلي جميع المكونات جيدًا.

اخلطيها في الخلاط مع الماء أو عصير البرتقال حتى تحصلي على قوام ناعم.

يُشرب طازجًا في الصباح أو بين الوجبات.

- شاي الزنجبيل والنعناع يعتبر الزنجبيل والنعناع من المكونات التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

المكونات

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج

حفنة من أوراق النعناع الطازجة

كوب من الماء الساخن

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير