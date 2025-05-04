اكتشفي أحدث صيحات حقائب ربيع وصيف 2025.. مزيج بين الكلاسيك والعصري

مع اقتراب موسم ربيع وصيف 2025، تتجه أنظار عاشقات الموضة نحو أحدث تصاميم الحقائب التي تمزج بين الأناقة الكلاسيكية والتفاصيل العصرية المبتكرة، وخلال هذا الموسم تعود بعض التصاميم الكلاسيكية إلى الواجهة بحلة جديدة، مما يمنحها طابعًا حديثًا يتناسب مع تطلعات المرأة العصرية، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أحدث صيحات حقائب ربيع وصيف 2025 وفقًا لـ Harper's BAZAAR.​

اكتشفي أحدث صيحات حقائب ربيع وصيف 2025

1- حقائب الطبيب Doctor Bags وتعتبر من التصاميم الكلاسيكية التي تعود بقوة هذا الموسم وقدمت دور الأزياء مثل «ميو ميو» و «جيل ساندر» و «هيرميس» نسخًا محدثة من هذه الحقائب، حيث تم تصميمها بأشكال مستطيلة بحواف منحنية وباستخدام جلود ناعمة، مما يمنحها مظهرًا يجمع بين العملية والأناقة. ​

2 - حقائب الحزام Belted Bags تضفي لمسة من الهيكلية والأناقة على الإطلالات الربيعية وظهرت هذه الحقائب في عروض برادا وميو ميو وتيبي، حيث تم تزويدها بأحزمة تضفي عليها طابعًا مميزًا يجمع بين الشكل والوظيفة. ​

3- حقائب البوهو شيك Boho Chic وتعود تصاميمها المزينة بالشراشيب والأنسجة المنسوجة وتفاصيل الأصداف إلى الساحة بقوة وقدمت دور مثل بوتيغا وفالنتينو وكلوي هذه التصاميم التي تعكس الروح الحرة للموسم. ​

4- حقائب إيست-ويست East-West Bags وتتميز هذه الحقائب بشكلها المستطيل الأفقي وأحزمتها الطويلة، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا وعصريًا وقدمت دور أزياء مثل برادا وستيللا مكارتني هذه التصاميم التي تجمع بين الفن والوظيفة.

كما لم تغب الألوان الهادئة عن هذا الموسم، فظهرت الحقائب بألوان الباستيل الناعمة، والتي تلائم الإطلالات اليومية وتضفي لمسة أنثوية ناعمة، وفي عودة قوية لعنصر الزينة الجريء، برزت الحقائب المزينة بالسلاسل المعدنية كخيار مثالي للمرأة الباحثة عن التميز، حيث تتكامل الحلى والسلاسل مع التصميم لتمنح الحقيبة طابعًا جريئًا وجذابًا.