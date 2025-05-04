القليوبية تطلق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، تدشين فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2025 لتحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك بقرية سوارس والإصلاح الزراعى بمركز قليوب، والتي تعد من كبرى القرى التي يوجد بها تجمع لرؤس الماشية.

وجاءت الحملة بحضور كل من الدكتوره لمياء عطيه مدير عام الطب البيطري بالقليوبيه واللواء وائل طاهر رئيس مدينه قليوب، وأحمد فراج نقيب الفلاحين بالقليوبية.

حملات تحصين الماشية

وتابع محافظ القليوبية أعمال التحصين بعدد من قرى وعزب مركز قليوب، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين معلنًا دعمه الكامل للحملة، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين لحماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أهم النقاط التي تم تناولها خلال الجولةأجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك فى إطار تشديد الاجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

تحصين وترقيم وتأمين علي الماشية

وأكد المحافظ أهمية متابعة الندوات الإرشادية والتوعوية المصاحبة للحملة، والتي تهدف إلى التعريف بأساليب التربية السليمة للماشية، وأهمية التحصين والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من القمامة، للإقلال من انتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.

من جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تستهدف تحصين عدد 127 ألف رأس ماشية، بواقع 63 ألف رأس من الأبقار و64 ألف رأس من الجاموس، وتحصين عدد ٤٥ ألف من رؤوس الأغنام والماعز، من خلال 73 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضافت أن الحملة القومية لتحصين الماشية، يصاحبها 10 فرق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالقليوبية من مسؤولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يومياً ضمن فعاليات الحملة لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.