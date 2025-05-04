ما أهم الملفات المطروحة خلال زيارة نتنياهو المفاجئة إلى البيت الأبيض؟
ما أهم الملفات المطروحة خلال زيارة نتنياهو المفاجئة إلى البيت الأبيض؟
من المتوقع أن يزور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن يوم الاثنين المقبل في ثاني زياراته إلى الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، فما أبرز الملفات المطروحة على طاولة نقاشاتهما معًا؟
وجاءت الدعوة المفاجئة من ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي مع نتنياهو، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى المجر، وكانت الزيارة نتيجة إثارة رئيس الحكومة الإسرائيلية قصة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.
مفاجآت الزيارة الأولى
وكانت الزيارة الأخيرة لنتنياهو إلى واشنطن مليئة بالمفاجآت والصدمات، بعد أن أعلن خلالها الرئيس الأمريكي مقترحه بشأن السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين وإقامة ما أطلق عليه «ريفييرا الشرق الأوسط»، والذي رفضه الدول العربية.
واقترح ترامب أن يزو رنتنياهو البيت الأبيض لمناقشة هذه القضية، دون أن يحدد موعدًا واضحًا، وبعد ساعات قليلة، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، ربما حتى الأسبوع المقبل، وقد فوجئ نتنياهو نفسه ومساعديه بتصريحات ترامب، وكذلك بعض مساعدي الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
مناقشة الرسوم الجمركية.. ملف الزيارة الأبرز
وقال 3 مسؤولين إسرائيليين إن من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها مؤخرًا مع الرئيس الأمريكي، وإذا تمت الزيارة، فإن نتنياهو سيكون أول رئيس يلتقي ترامب شخصيًا لمحاولة التفاوض معه على صفقة لإزالة التعريفات الجمركية، كما كان نتنياهو أيضًا، أول رئيس يلتقيه ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض يناير الماضي، بحسب وكالة «رويترز».
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يتناول اللقاء أيضًا البرنامج النووي الإيراني والحرب في غزة.
وتوقع المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن تتم الزيارة في وقت لاحق من شهر أبريل، ربما خلال أسبوع عيد الفصح الذي يبدأ في 14 أبريل الجاري، لكن خلال المناقشات بين البيت الأبيض ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة، بدأت فكرة الزيارة المبكرة تتبلور.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتنياهو يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران منخفضة للغاية، وهو مهتم بالتوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية، ومن المتوقع أن يناقش ترامب ونتنياهو أيضا الجهود المتعثرة للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.