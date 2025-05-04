ما أهم الملفات المطروحة خلال زيارة نتنياهو المفاجئة إلى البيت الأبيض؟

من المتوقع أن يزور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن يوم الاثنين المقبل في ثاني زياراته إلى الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، فما أبرز الملفات المطروحة على طاولة نقاشاتهما معًا؟

وجاءت الدعوة المفاجئة من ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس الماضي مع نتنياهو، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى المجر، وكانت الزيارة نتيجة إثارة رئيس الحكومة الإسرائيلية قصة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.

مفاجآت الزيارة الأولى

وكانت الزيارة الأخيرة لنتنياهو إلى واشنطن مليئة بالمفاجآت والصدمات، بعد أن أعلن خلالها الرئيس الأمريكي مقترحه بشأن السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين وإقامة ما أطلق عليه «ريفييرا الشرق الأوسط»، والذي رفضه الدول العربية.

واقترح ترامب أن يزو رنتنياهو البيت الأبيض لمناقشة هذه القضية، دون أن يحدد موعدًا واضحًا، وبعد ساعات قليلة، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، ربما حتى الأسبوع المقبل، وقد فوجئ نتنياهو نفسه ومساعديه بتصريحات ترامب، وكذلك بعض مساعدي الرئيس الأمريكي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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