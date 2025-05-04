أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 5-4-2025 بمنتصف التعاملات

في منتصف التعاملات من يوم السبت 5-4-2025، قامت البنوك المصرية بتحديث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على مواقعها الإلكترونية الرسمية، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر يبلغ 50.54 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



وفيما يلي، نستعرض آخر تحديثات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري كما وردت عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرفية المصرية مع انتهاء فترة الظهيرة ليوم السبت.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري



تداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 50.52 جنيه لعملية الشراء، مقابل 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم إلى 50.53 جنيه للشراء مقابل 50.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.