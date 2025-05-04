أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 5-4-2025 بمنتصف التعاملات
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 5-4-2025 بمنتصف التعاملات
- سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- سعر الدولار في بنك مصر
- سعر الدولار في بنك القاهرة
في منتصف التعاملات من يوم السبت 5-4-2025، قامت البنوك المصرية بتحديث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على مواقعها الإلكترونية الرسمية، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر يبلغ 50.54 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وفيما يلي، نستعرض آخر تحديثات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري كما وردت عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرفية المصرية مع انتهاء فترة الظهيرة ليوم السبت.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
تداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 50.52 جنيه لعملية الشراء، مقابل 50.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم إلى 50.53 جنيه للشراء مقابل 50.63 جنيه للشراء.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.