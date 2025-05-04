سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم السبت 5-4-2025

كشفت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري عن آخر مستجدات سعر صرف الريال السعودي في منتصف التعاملات اليوم السبت 5-4-2025 أمام الجنيه، إذ سجل داخل جميع فروع البنك الأهلي المصري، نحو 13.42 جنيه لعملية الشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في آخر تحديث مُعلن في منتصف التعاملات اليوم السبت 5-4-2025، إليك أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي في بنك مصر



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة



وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند مستوى 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية



تداول سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية في منتصف التعاملات عند 13.44 جنيه للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.