إصابة جون سينا بسرطان الجلد مرتين.. المصارع العالمي يكشف التفاصيل

اعتاد المصارع والممثل الأمريكي جون سينا، الخروج تحت أشعة الشمس، لتمثيل المشاهد بأفلامه، دون وضع أي كريم واقي، ومع مرور الوقت اكتشف إصابته بسرطان الجلد مرتين، ليغير نظرته تمامًا، ويبدأ في دعم إحدى العلامات التجارية.

كشف المصارع جون سينا، عن تفاصيل إصابته بسرطان الجلد مرتين، الأمر الذي اكتشفه بعد سنوات عديدة من الإهمال، إذ كان يتجنب اتباع روتين لجسمه، ويرفض استخدام أي كريم واقي، بالرغم من تعرضه المستمر لأشعة الشمس، بحكم طبيعة عمله وتنقله من مكان لآخر، قائلًا: «لم أكن أرغب في اتباع روتين، ولم أتوقع إصابتي بسرطان الجلد»، بحسب صحيفة «الديلي ميل البريطانية».

تفاصيل إصابة جون سينا بسرطان الجلد مرتين

بدأ الأمر بملاحظته وجود بقعة غريبة على صدره من الجهة اليمنى، ليذهب إلى طبيب الأمراض الجلدية، ويجري الفحوصات اللازمة، ليكتشف أنها بقعة سرطانية، وخضع لعملية جراحية لإزالة البقعة، التي ظهرت مرة أخرى بعد عام واحد من الجراحة.

ماذا تعلم جون سينا من تجربته؟

كانت تجربة جون سينا سببًا في اتباع الروتين، والاعتراف بأهمية استخدام كريم واقي الشمس، خاصة عند الخروج في يوم مشمس، بل وقرر دعم علامة تجارية تُروج لواقي الشمس، قائلًا: «أنا في مرحلة مهمة من حياتي، حيث أصبح هذا الأمر مهمًا بالنسبة لي، وأنا ممتن جدًا لقدرتي على تفادي هاتين النقطتين، عليك أن تأخذ بضع ثوانٍ إضافية لحماية نفسك كل يوم».

وأشارت هيئة الخمات الصحية الوطنية إلى أن حروق الشمس تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا ينصح بوضع واقي الشمس عند الخروج.