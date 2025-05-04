بعد إصابة المصارع جون سينا بالمرض.. كيف تحمي جسمك من سرطان الجلد؟

خبر محزن نقله نجم المصارعة الحرة الشهير، جون سينا لجمهوره يتعلق بإصابته بمرض سرطان الجلد في وقت سابق من حياته، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء إصابته بهذا المرض هو تعرضه المفرط لأشعة الشمس خلال فترة شبابه؛ إذ كان يقضي أوقاتًا طويلة تحت الشمس دون استخدام واقي الشمس المناسب.

إعلان جون سينا إصابته بسرطان الجلد

وبعد إعلان جون سينا، نجم المصارعة الحرة، إصابته، زاد السؤال عن كيفية تجنب سرطان الجلد، وهو ما نوضحه في السطور التالية حسب حديث الدكتورة إيمان سند، استشارية الأمراض الجلدية، لـ«الوطن»، التي أوضحت أن سرطان الجلد واحدًا من أشهر الأمراض التي تزداد فرص الإصابة به في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتظهر أعراضه على مناطق الجسم المكشوفة التي تتعرض للشمس كما يمكن أن تظهر على باقي أجزاء الجسم المختلفة.

كما حذرت «سند» من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في فصل الصيف أو في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية لفترة طويلة يزيد من فرص الإصابة بـ سرطان الجلد.

5 صائح لتجنب الإصابة بسرطان الجلد

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية باتباع الآتي لتجنب الإصابة بسرطان الجلد، وهي:

1- تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس، لا سيما ساعات الذروة «من 10 صباحًا إلى 4 مساءً».

2- استخدم واقي الشمس واسع الطيف بمعامل حماية من الشمس (SPF) 30 أو أعلى، ووضعه بكميات وفيرة وإعادة وضعه كل ساعتين، لا سيما بعد السباحة أو التعرق.

3- ارتداء قبعات عريضة الحواف، ونظارات شمسية، وملابس بأكمام طويلة عند الخروج في الشمس.

4- تجنب أجهزة تسمير البشرة؛ إذ تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

5- فحص الجلد بانتظام، والبحث عن أي تغييرات في الشامات أو البقع، مثل تغير الحجم أو اللون أو الشكل، أو ظهور بقع جديدة، واستشارة الطبيب إذا لوحظ أي شيء غير طبيعي.

جون سينا يتحدث عن تجربته الشخصية

جدير بالذكر أن جون سينا عن تجربته الشخصية مع مرض سرطان الجلد، وكيف أثر هذا المرض على حياته، خلال مقابلة صحفية مع مجلة «بيبول»، موضحًا أن هذه التجربة دفعته إلى التعاون مع شركة «نيتروجينا» لإطلاق منتج جديد للوقاية من الشمس، بهدف زيادة الوعي بأهمية الحماية من أضرار أشعة الشمس.

وأشار «سينا» إلى أنه نشأ بالقرب من الشواطئ، وكان يقضي معظم وقته في اللعب والتعرض لأشعة الشمس دون أن يدرك خطورة ذلك، وقد اكتشف إصابته بسرطان الجلد بعد زيارة لطبيب الأمراض الجلدية الذي قام بتشخيص حالته.

وشدد جون سينا على أهمية الوقاية من سرطان الجلد، وضرورة استخدام واقي الشمس بشكل منتظم للحد من مخاطر الإصابة بهذا المرض وغيره من الأمراض الجلدية، كما تحدث عن الأثر الذي تركه هذا الاكتشاف على حياته، وكيف أصبح أكثر وعيًا بأهمية حماية بشرته من أشعة الشمس الضارة.