وظائف شاغرة للشباب بمرتبات مجزية وتأمينات وحوافز.. الشروط المطلوبة

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على كافة المؤهلات الدراسية المختلفة باستمرار، حرصا منها على مساعدتهم على توفير مصدر دخل شهري ثابت لهم، لتعلن عبر صقحتها الرسمية على فيسبوك عن وظائف خالية بلاتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب من خلال مبادره توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، من خلال تنظيم

اليوم المفتوح للتوظيف لشركة رنين.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة والشروط وحقوق ومميزات الوظائف، فضلا عن الوظائف المطلوبة، كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الملتقى التوظيفي، ليكون في شارع السوق بأبراج سفنكس برج رقم 1 طريق المنصورية -هرم- بعد مدخل أبو الهول،ظ ليكون يوم السبت و الاحد 6/7 أبريل 2025 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

محاسب فرع، ويشترط إجادة الإكسل.

موظف Visual Merchandising Supervisor (VM) ، ويشترط عام من الخبرة.

رئيس قسم (موبايلات - أجهزة كهربائية).

مساعد رئيس قسم (موبايلات - أجهزة كهربائية).

بائع أجهزة كهربائية أدوات منزلية أو مفروشات ولعب أطفال وأحذية.

مراقب مخزون ويشترط إجادة الإكسل.

كاشير.

بائع أثاث، ويشترط الخبرة.

مصور منتجات.

منسق قسم (مساعد بائع).

موظف أمن.

فنى صيانة كهرباء.

عامل تحميل وخدمات ولا يشترط مؤهل.

شروظ الوظائف الخالية



مكان العمل يكون في الهرم بفرع جديد ومدينة نصر بفرع جديد.

الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عالى ومتوسط وفوق متوسط وبدون مؤهل.

لا يشترط وجود خبرة.

الحد الأقصى للسن 40 عاما.

أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.



المميزات والحقوق

الراتب مجزى و حسب الخبرة لكل وظيفة.

تمنح الشركة للعاملين بها حوافز.

تمنح الشركة للعاملين بها فرص للترقي.

توفر الشركة للعاملين دورات تدريبية.

تمنح الشركة للعاملين إجازة أسبوعيا.