آخر موعد للتقديم على وظائف المعيدين بجامعة الأزهر.. الشروط والأوراق المطلوبة

منذ عدة أيام أعلنت جامعة الأزهر عن حاجتها لتعيين معيدين في عدة كليات ضمن وظائف الكادرات الخاصة، وهو الأمر الذي لاقى ترحب الخريجين من أوائل الكليات من الدفعات السابقة، ونستعرض خلال هذا التقرير تفاصيل هذه الوظائف وآخر موعد للتقديم عليها، وفق ما أعلنته جامعة الأزهر عبر بوابة الوظائف الحكومية.

آخر موعد للتقديم على وظائف المعيدين بجامعة الأزهر

أوضحت بوابة الوظائف الحكومية آخر موعد للتقديم على وظائف المعيدين بجامعة الأزهر 16-4-2025، مشيرة إلى أن التقديم بدأ منذ يوم 17-3-2025.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المعيدين بجامعة الأزهر

حددت بوابة الوظائف الحكومية الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المعيدين بجامعة الأزهر وتأتي على النحو التالي:

1 - صورة شهادة الإجازة العالية «البكالوريوس»، موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلي وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

2- صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي والاصل للاطلاع .

3 - صورة شهادة الميلاد.

4- صورة الموقف من التجنيد للذكور وصورة شهادة الخدمة العامة للإناث.

5- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

6- عدد 6 صور شخصية حديثة.

7- صحيفة الحالة الجنائية سارية باسم جامعة الأزهر.

شروط وظائف المعيدين بجامعة الأزهر

يشترط للقبول بوظائف المعيدين بجامعة الأزهر توافر الآتي:

- أن يكون من خريجي دفعة 2014.

- أن يكون المتقدم للوظائف المعلن عنها من خريجي جامعة الأزهر والتقدم لذات الكلية المتخرج منها.

- ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجلاً في تخصص غير المتقدم إليه والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك.

- ألا يزيد السن عن 35 عامًا عند تاريخ الإعلان وأن يكون حسن السيرة والسلوك خلال هذه الفترة.

- إذا كان المتقدم إلى وظيفة من الوظائف المعلن عنها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات والهيئات العامة يجب تقديم موافقة كتابية صريحة من جهة عمله بالتقدم للإعلان أو التقدم بإقرار بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

كيفية التقديم على وظائف المعيدين بجامعة الأزهر

يمكن التقديم على وظائف المعيدين بجامعة الأزهر عن طريق تقدم الطلبات شخصيًا أو بتوكيل رسمي باسم عميد الكلية، في موعد غايته 30 يوما من تاريخ نشر الإعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية، ويراعى تسليم أصول المستندات عند التعيين، مع العلم أنه لا يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها على موعد الإعلان أو التي ترد بالبريد أو بعد انتهاء الموعد أو غير المستوفاة للشروط.