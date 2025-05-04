أعلنت وزارة العمل عن فتح التقديم لشغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بالمحافظات، وذلك بعقود استعانة سنوية، قابلة للتجديد في حالة الاحتياج، لسد العجز الوظيفي في المديريات، كما أوضحت الوزارة تفاصيل الوظائف من حيث شروطها وكيفية التقديم عليها، والأوراق المطلوبة ونستعرضها خلال هذا التقرير.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف مديريات العمل

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2- صور الشهادات الدراسية الحاصل عليها.

3- صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي.

4- صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

5- صورة شهادة الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة

كيفية التقديم على وظائف مديريات العمل بالمحافظات

يمكن التقديم على وظائف مديريات العمل بالمحافظات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- رفع السيرة الذاتية والمستندات.

- كتابة البيانات المطلوبة عبر رابط موقع وزارة العمل.

موعد التقديم على وظائف مديريات العمل بالمحافظات

يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل بالمحافظات بدءا من اليوم الموافق 5 إلى 19 أبريل 2025 المقبل.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف مديريات العمل بالمحافظات

وتأتي شروط وظائف مديريات العمل بالمحافظات كالتالي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- أن يكون المتقدمون من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها إقامة دائمة وفقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

6- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

7- أن يكون التقدير العام للمتقدم «جيد» على الأقل.

8- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور بالنسبة للذكور.

9- تأدية الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

10- إجادة للغة الإنجليزية.

11- إجادة تامة لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي Microsoft Office.