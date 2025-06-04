تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 6-4-2025 في بورصة الدواجن

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بشكل كبير في بورصة الدواجن اليوم الأحد 6-4-2025 بجانب الهبوط الكبير في مختلف أنواع الدواجن الأبرز داخل السوق المحلية، بالتزامن مع انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث عادت مستويات الطلب إلى نسبتها الطبيعية.

وتعد أسعار الفراخ البيضاء أحد السلع الغذائية الأساسية التي يتابعها المواطنين يوميًا للتعرف على متغيرات سعر الكيلو في المزارع وداخل الأسواق والمحلات.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن والأسواق

سجلت أسعار الفراخ اليوم في آخر تحديث لها، وفق المعلن من خلال بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد تراجعا كبيرا بقيمة 5 جنيهات في الكيلو الواحد في المزارع لتباع بـ80 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 85 جنيها أمس، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 85 إلى 100 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد في المزارع إلى 85 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الفراخ للمستهلك ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد للمستهلك في الأسواق والمحلات 110 جنيهات للكيلو الواحد.