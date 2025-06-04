أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 7-4-2025 في بورصة الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء بشكل كبير في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 7-4-2025 عقب الهبوط الكبير في مختلف أنواع الدواجن الأبرز داخل السوق المحلية منذ بداية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث عادت مستويات الطلب إلى نسبتها الطبيعية.

وتعتبر أسعار الفراخ البيضاء أحد السلع الغذائية الأساسية التي يتابعها المواطنون يوميًا؛ للتعرف على متغيرات سعر الكيلو في المزارع وداخل الأسواق والمحلات.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن والأسواق

سجلت أسعار الفراخ اليوم في آخر تحديث لها، وفق المعلن من خلال بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزارع لتباع بـ80 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 85 إلى 100 جنيه.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين في المزارع إلى 85 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الفراخ للمستهلك ما بين 90 إلى 110 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين للمستهلك في الأسواق والمحلات 110 جنيهات للكيلو الواحد.